Grande mobilisation des villageois

Large mobilisation des villageois de Taourirt Moussa pour le 20e anniversaire de l’assassinat du chantre de l’amazighité, Lounès Matoub.

En effet, les citoyens de ladite localité et des villages limitrophes n’ont ménagent pas leurs efforts pour être fin prêts le jour J (25 juin) à accueillir les fans du regretté, qui viennent chaque année, depuis 1998, des quatre coins du pays, pour se remémorer et se recueillir sur sa tombe. Dans le programme tracé à cet effet, en collaboration avec la Fondation Matoub, il a été décidé de procéder, en premier lieu, à des opérations de nettoyage et de défrichage des alentours et du chemin menant à Taourirt Moussa. «Nous avons mobilisé beaucoup de personnes pour réussir ces actions de nettoyage de notre localité, depuis l’entrée de la commune jusqu'à la sortie, en passent par le village de notre fils que nous avons perdu depuis 20 ans maintenant», souligne le président du comité de village. Dans le même sillage, un plan de circulation sera mis en application le jour de l’événement pour assurer la fluidité du trafic routier : «Nous allons faire en sorte que tous les véhicules s’arrêtent avant l’entrée du village. En parallèle, nous allons mettre des bus qui assureront le transport jusqu'à la maison du Rebelle, en assurent aussi la sécurité de tous les véhicules, avec la mobilisation d’une cellule de vigilance», assure un membre de la Fondation Matoub. Cette dernière lance un appel à tous les volontaires désireux prendre part aux préparatifs de se rapprocher au siège de la Fondation qui porte le nom du martyr, sis à Taourirt Moussa. Désormais, les bénévoles s’attèlent à finaliser les dernières étapes en prévision de ce grandiose événement annuel. «La présence de chacun ne sera que la bienvenue», dit Malika Matoub. Et d’ajouter : «Pour cette année, le programme sera riche, beaucoup de surprise serons au rendez-vous pour la commémoration du vingtième anniversaire de la disparition de mon frère, qui est toujours vivant dans nos cœurs».

Lyes Mechouek