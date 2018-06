Près de 300 enfants circoncis

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le Croissant rouge algérien, comité local de Larbâa Nath-Irathen et de Tizi Rached, en collaboration avec l’EPH et les APC de la daïra de Larbâa Nath Irathen, à savoir Ait Aggouacha, Irdjen et Larbâa Nath Irathen, ainsi que les APC d’Aït Oumalou et de Tizi Rached, ont, depuis mercredi dernier, entamé une circoncision collective de plus de 288 enfants. Suivant un calendrier arrêté par les services de l’EPH quant à la prise en charge des 288 enfants, l’opération est donc lancée depuis le 6 juin en cours. Dans un premier temps, 36 enfants de la commune d’Aït Oumalou sont circoncis, suivront ensuite les autres communes. Le P/APC d’Aït Oumalou, M. Moukhtari Sofiane, dira : «Nous félicitons l’ensemble des participants qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de cette opération. Avec cette circoncision, nous perpétuons la tradition léguée par nos aïeux. Voir le sourire sur les visages de ces petits anges et la joie de leurs parents est un pur bonheur. Nous ferons tout pour rééditer cette opération chaque année.» Du coté d’Aït Aggouacha, 11 enfants étaient aussi circoncis, au grand bonheur de la population. Le P/APC, M. Larabi Djaffar, nous dira : «Tout s’est passé dans la joie et dans de bonnes conditions. Les enfants étaient heureux et leurs parents aussi. Pour le 12 juin, le 27ème jour de ce mois sacré, parents et enfants sont invités au gala qui sera organisé niveau de notre localité, en plus une exhibition sportive.» Tizi Rached n’est pas en reste des autres communes, elle a aussi organisé une circoncision collective des enfants nécessiteux par le biais de son CRA comité local. Le président de ce comité, M. Medjbeur Djaffar, nous dira : «Dans cette action, 100 enfants ont été circoncis. Dans le même élan de solidarité, 300 couffins alimentaires ont été distribués au profit des nécessiteux. De plus, nous avons rendu visite aux malades alités, à leurs domiciles et à l’hôpital, et notre action se fait tout au long de l’année. Pour demain (12 juin), un gala est prévu au siège du comité CRA, sis à Tala Amara. Cadeaux, jouets et photos seront remis aux enfants circoncis. A Larbâa Nath Irathen, 82 enfants seront circoncis lors de cette opération. Une trentaine sont déjà circoncis au début de l’opération, d’autres suivront au courant de cette semaine, selon le calendrier arrêté conjointement avec l’EPH. Le président du comité local de Larbâa Nath Irathen, M. Medjenah Lounès, dira : «L’opération est un succès, pour ce premier jour du vendredi 8 juin. Plus d’une trentaine d’enfants ont été circoncis. Pour le 12 de ce mois en cours (demain ndlr), 50 chérubins seront pris en charge. Au total, 82 enfants seront circoncis au niveau de la commune de Larbâa Nath Irathen. Comme de coutume, nous avons prévu un gala pour la circonstance au niveau de la salle Benane. Environ 280 enfants des APC d’Ait Aggouacha, Ait Oumalou, Larbâa Nath Irathen ainsi que leurs parents seront conviés à cette fête qu’animeront, sans doute, les chanteurs Igarcha, Hamoudi Hacène et Mebarki Rabah. Les parents et la population loueront cette initiative tout en remerciant l’ensemble des organisateurs qui ont rendu cette action possible.

Youcef Ziad