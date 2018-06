Une maison prend feu à la cité Akbou

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Un incendie s’est déclaré, dans l’après-midi d’avant-hier, dans un appartement à la cité Akbou, sise à 2 km à l’Ouest du chef-lieu communal de Tadmaït. Selon les témoignages recueillis sur place, le feu s’est déclenché aux environs de 17h. La demeure en question a subi des dégâts importants, ayant été quasiment ravagée par les feux. Le toit et les plafonds se sont carrément effondrés, a-t-on constaté sur place. Notons que ce sont les voisins qui sont intervenus en premier pour secourir, en toute urgence, les résidents et tenter d’éteindre les flammes. Cependant, devant l’importance de l’incendie et l’insuffisance des moyens des intervenants, ces derniers n’ont pas pu venir à bout des flammes. Par ailleurs, plusieurs habitants de la localité ont affirmé que leurs appareils électroménagers ont été endommagés suite à la survenue de ce sinistre, provoqué par une masse électrique, rapporte-t-on. À signaler que les services de la Protection civile ont mis presque une heure de temps à arriver sur les lieux. Ils réussiront, tout de même, à éteindre le feu qui menaçait de se propager vers autre habitation. Cette situation a créé une panique générale parmi les voisins. Fort heureusement, aucune perte humaine n’a été signalée, puisque les occupants de la maison avaient été secourus à temps par les voisions. Les éléments de la brigade de la Gendarmerie de Tadmaït ont également effectué un déplacement sur place pour déterminer l’origine exacte de ce sinistre, en sus de membres de l’exécutif de l’Assemblée communale, vénus constater l’ampleur des dégâts. Les occupants de l’appartement ravagé ont été relogés provisoirement dans l’un des 20 logements RHP, implantés au niveau de la cité Akbou.

Rachid Aissiou