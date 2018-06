Le poisson disparaît du marché

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Le poisson n’a pas fait son apparition depuis près d’un mois sur les étals du marché d’Aïn El Hammam. Au moment où son prix connait une baisse sensible dans certaines régions où il est disponible à foison, le poisson a complètement disparu du souk d’Aïn El Hammam. «C’est à croire que c’est un péché de consommer les fruits de mer durant le mois sacré», dira un amateur de sardine. Les poissonniers qui s’installent habituellement à l’entrée est du marché hebdomadaire pour vendre leur marchandise, n’ont plus réapparu depuis la veille du mois de carême. «C’est devenu un rituel. C’est chaque année la même chose. Même si les fruits de mer ne sont pas trop demandés pendant le Ramadhan, il y a tout de même des gens qui en consomment en cette période», regrette-t-on. Ceux qui veulent en consommer n’ont d’autre moyen que de se déplacer jusqu’à Tizi-Ouzou. Il faut reconnaître qu’il faut être un «accro du poisson» pour parcourir 100 kilomètres en aller-retour, dans le seul but d’acheter un kilo de sardines. Quelques jours avant le mois de carême, la sardine était vendue à 600 dinars le kilo. À ce prix, les clients ne se bousculaient pas devant ces étals où le produit de la mer était étalé à l’air libre sans aucun abri du vent ou des gaz d’échappement. C’est au moment où les clients peuvent en profiter à des prix qui ont, semble-t-il, sensiblement baissé et que les poissonniers ont déserté la ville. Il faudra attendre quelques jours après l’Aïd pour les voir réapparaître.

A.O.T.