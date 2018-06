Les agences postales bientôt raccordées

Par DDK | Il ya 17 minutes | 3 lecture(s)

Dans la daïra de Draâ El-Mizan, la fibre optique se généralise. D'après des informations qui nous ont été fournies, le projet allant vers le village Ichoukrène a avancé et ne tardera pas à être réceptionné.

«Les travaux sont en cours. C'est le bureau postal qui sera raccordé en premier, avant les habitations», nous a confié une source proche de l'ACTEL de Draâ El-Mizan. Le réseau allant du chef-lieu de daïra à Ait Yahia Moussa, sur une distance de dix-sept kilomètres, est déjà achevé. Avec cette commodité, l'espoir de raccorder, enfin, les édifices publics est permis. Nous avons appris, par ailleurs, que des fiches techniques étaient déjà établies pour faire bénéficier les grands villages. Ainsi, on croit savoir que les bureaux de poste de Tafoughalt, de Tizra Aissa et d'Ath Attella, ainsi que les antennes administratives sises dans ces villages, vont bénéficier d'internet à haut débit. «Avec l'arrivée de la fibre optique, ces annexes seront plus rentables et nos agents pourront délivrer tous les documents aux demandeurs», a affirmé un élu à l'APC. Certes, ces édifices sont les premiers à bénéficier de cette commodité, mais, il est aussi sûr que celle-ci se généralisera partout, surtout que les responsables d'Algérie-télécom disent à chaque occasion que, tout village dépassant les mille habitants ouvre droit à la fibre optique. En outre, il est attendu que les établissements scolaires bénéficient aussi, au même titre que les autres, d'internet, une fois ces opérations menées à terme. «L'internet est indispensable, notamment, dans les écoles primaires où les élèves devront s'initier dès leur jeune âge à ce moyen technologique», a estimé un directeur d'école primaire. Même si certains villages comme Tafoughalt ont déjà la 4 GLTE, le haut débit ne sera possible qu'avec la fibre optique et la généralisation du téléphone-fixe que de nombreux abonnés aimeraient avoir aussi bien pour Internet que pour le coût du téléphone sensiblement moins cher que les autres opérateurs.

Amar Ouramdane