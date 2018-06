Circoncision collective de 50 enfants

Par DDK | Il ya 17 minutes | 3 lecture(s)

Pas moins de 50 enfants ont été circoncis hier, la veille de leilat el qadr, au niveau de la commune de Tadmaït. Une opération collective qu’a organisée l’association culturelle Iflissen N Melli, afin d’apporter aide et joie aux familles démunies. Avant-hier, dans une salle des fêtes de la région, un gala artistique en l’honneur des bambins a été animé par des chanteurs locaux, tels qu’Akif Mohand Ouchavane, Sid Ali Toubal, Sofiane Agoune et Youcef Benyahia. Un spectacle de magie a été également au programme, au grand bonheur des enfants lesquels n’ont pas manqué de manifester leur joie. «Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette action de bienfaisance. Nous aspirons à l’inscrire dans la continuité de sorte qu’elle devienne une tradition pérenne», dira Mourad Amzal, président de ladite association. Et d’ajouter : «Je profite aussi de cette l’occasion pour rendre un vibrant hommage, au nom de tous les membres de l’association, à feu Ouadhi Saïd, dit Moh Oussalah, le doyen du mouvement associatif de Tadmaït qui nous a quittés il y a quelques mois». La cérémonie du «henné», pour laquelle les enfants avaient revêtu leurs tenues traditionnelles, a été agrémentée du chant «Tivogharine», interprété par des femmes âgées de la région. Au terme de ce célèbre chant du henné, des youyous stridents ont été lancés par les dizaines de filles présentes. A la fin de la cérémonie, des diplômes de reconnaissance et de remerciements ont été remis aux personnes ayant contribué à cet événement. A noter que des membres de l’exécutif communal ainsi que ceux de l’association Tarwa n elkheir et ceux de Tagmats n elkhier ont été conviées à cette cérémonie. De leur côté, les familles des enfants programmés pour subir l’acte chirurgical ont tenu à remercier, vivement, tous les membres de l’association organisatrice, pour ce geste qui les honore.

Rachid Aissiou