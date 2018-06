Ouatouba, la Mecque des joggeurs !

Par DDK | Il ya 17 minutes | 3 lecture(s)

C’est un petit village de la commune de Mizrana, situé hors des grands axes routiers nationaux et de wilaya, mais très dynamique. Les citoyens assurent par eux-mêmes leur bien-être, aidés par un cadre naturel d’une beauté extraordinaire. Le village s’appelle Ouatouba. Il est loin du chef-lieu de la commune. Le visiteur ou le passant ne peut pas rater d’admirer les paysages pittoresques faits de pics et de crêtes et d’étendues champêtres d’un vert printanier valable pour toutes les saisons. Ce qui attire davantage l’attention, c’est ce stade de gazon naturel que Dame nature a offert gracieusement aux villageois. Situé dans un écosystème naturel encore d’une virginité originelle, ce terrain devient le lieu idéal pour l’exercice du sport. Chaque après-midi, il attire de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui viennent y faire de l’exercice physique. En dizaines, des athlètes en herbe font du footing pour garder la ligne et la forme. Le cadre naturel ne souffre encore d’aucune pollution, d’autant plus qu’il est loin du village. De l’avis de nombreux jeunes de la commune de Mizrana, ce stade peut facilement devenir l’attraction des clubs sportifs locaux et même des équipes des divisions supérieures. Il pourrait faire office de centre de formation des clubs, et si les autorités locales l’inscrivaient dans leurs projets, le lieu pourrait abriter un centre de formation et d’entraînement à des clubs de tous les horizons. Des endroits sont devenus attractifs et rentables pour leurs localités, grâce à l’imagination de leurs enfants. Pourquoi pas Ouatouba? En effet, à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, existent des lieux paradisiaques à l’instar de cet écosystème du village d’Ouatouba à Mizrana. Ce sont des lieux féeriques qui peuvent développer une activité économique adaptée à leur vocation naturelle. C’est le cas d’Agoulmim dans la commune de Boudjima. Des lacs entourés de denses forêts et de pâturages infinis sont abandonnés à l’activité humaine anarchique. Cet écosystème d’une faune et d’une flore rares doit faire l’objet d’une protection par les services de l’environnement. Notons enfin que ces lieux sont un précieux don de la nature que l’être humain se doit d’adapter à ses besoins tout en les protégeant, car ils sont d’une extrême fragilité. Ces lieux naturels doivent être conservés à leur état originel.

Akli. N.