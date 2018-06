Cérémonie d’«el-henni» à Draâ Ben Khedda

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Quatre-vingt-neuf enfants de Draâ Ben-Khedda ont bénéficié du programme de circoncision pris en charge par l’APC de Draâ Ben Khedda. Une grande et chaleureuse cérémonie d’el henni fut d’ailleurs organisé dans la cour du siège de la mairie durant Leïlat El Qadr (la nuit du destin). Une cour assez pleine de parents tenant leurs enfants vêtus de l’habit de circonstance, mais aussi d’amis et de simples citoyens des différents quartiers venus partager la joie de ces parents. C’est une première ! Côté invités, nous relevons la présence du chef de daïra, de la gendarmerie nationale et de la commissaire principale de la daïra de Draâ Ben Khedda. «Chaque enfant recevra, en plus de son cadeau, une enveloppe de cinq mille dinars», a indiqué le maire de la commune lors de sa prise de parole. Au programme de cette soirée, des activités d’animation sont retenues et les enfants ont passé d’agréables moments avec les clowns, l’imitateur de voix Karim Sabouni, une courte pièce de théâtre avec Saïd Kouba... Le moment le plus attendu est la cérémonie d’ «el henni» qui s’est déroulée avec «thivougharines» des vieilles en langue kabyle très applaudies et ponctuées de youyous fusant de partout. Puis chaque enfant passe récupérer son cadeau et son enveloppe dans une ambiance de grande fête.

M. A. Tadjer