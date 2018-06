Une fin de ramadhan en fête

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Les familles des différentes localités de la daïra de Béni Douala ont assisté ces derniers jours du mois sacré à des festivités grandioses dans la cadre des activités culturelles. De belles soirées ramadanesques très animées ont ainsi subjugué la population locale, à l’instar du village Taourirt Moussa, où un gala artistique était au rendez-vous avec la participation des chanteurs de la région. A Ath Aïssi, c’est l’association culturelle «Assirem» locale qui a organisé une circoncision collective de 33 enfants de la daïra de Béni Douala, suivie d’une soirée. Les heureux chérubins circoncis, accompagnés de leurs parents, ont eu droit à un régal d’humour avec Hrirouche qui a fait plier de rire l’assistance, de même pour l’association «Aube» d’Aït Bouyahia qui, dans le cadre d’une opération de solidarité a organisé la circoncision de 20 enfants, «l’opération s'est déroulée dans une ambiance conviviale et nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette action qui restera gravée dans notre mémoire», souligne un parent . Le village Ait Mesbah à profité de l’avènement de «la nuit du destin» qui coïncide avec le 26ème jour de chaque mois de Ramadhan, pour organiser une cérémonie de circoncision collective d’enfants de leurs bourgades, afin de permettre aux parents nécessiteux d’en bénéficier. «Cette action deviendra désormais une tradition dans nos villages, car en plus d’apporter de la joie aux parents des enfants, elle contribue à maintenir les liens entre les familles», souligne le président de l’association organisatrice. «Il faut être solidaire et surtout faire de sorte que le nombre se multiplie chaque année et pourquoi ne pas élargir l’opération aux enfants de toute notre daïra ?», dira-t-il encore.

Lyes Mechouek