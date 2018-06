Dix enfants pris en charge par une association

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Comme de coutume et à l’occasion du 27ème jour du mois sacré de Ramadhan, l’association Tharwa nel kheir de Tadmaït a organisé une opération de circoncision collective au profit de dix enfants de la région. Vêtus de tenues traditionnelles, les circoncis, partagés entre enthousiasme et pleurs, ont été au centre d’une ambiance bon enfant qui a caractérisé la cérémonie. La forte mobilisation de l’ensemble des membres de cette association a amplement contribué à la réussite de cet événement. «Cette action est une habitude chez les membres de notre association, car nous avons déjà organisé cet événement, notamment pendant les mois de Ramadhan. Je tiens à l’occasion à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette action de bienfaisance et d’entraide», dira Yazid Zaamoum, le président de ladite association. Les parents, eux, ont salué cette initiative qui a, à leur yeux, une grande signification, du fait qu’on leur démontre par là qu’ils ne sont jamais en marge de leur société qui est là, présente à leur côté pour partager avec eux les joies et les peines. Cette opération de circoncision collective, organisée au niveau de la clinique Slimana de Tizi-Ouzou, s’est déroulée dans de très bonnes conditions, a-t-on appris.

Rachid Aissiou