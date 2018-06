Le comité local du Croissant rouge algérien se distingue

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

On ne peut pas évoquer le secteur de la solidarité à Timizart, au Nord-est de Tizi-Ouzou, sans signaler l’apport considérable du comité local du Croissant rouge algérien (CRA). En effet, durant la dernière semaine du mois de carême en cours, la section locale du CRA a organisé trois opérations de circoncisions collectives. La première a concerné 17 enfants, la deuxième 25 et la troisième 13. Soit un total de 55 enfants circoncis dans le cadre de ces opérations. Les deux premiers groupes ont été pris en charge à l’EPH d’Azeffoun, tandis qu’une clinique privée de Tizi-Ouzou a pris en charge le troisième groupe d’enfants. Tout au long de ce mois de jeûne, le comité local du CRA de Timizart a participé à diverses activités à caractères social et humanitaire organisées par la direction de wilaya du CRA à travers plusieurs communes de Tizi-Ouzou, dont Mekla, Mâatkas et Draâ Ben Khedda. Les membres du CRA activant à Timizart ont organisé dernièrement un tournoi de football en hommage à feu Nezla Belkacem, ancien président du même comité à Timizart. Lundi dernier, les éléments de cette même organisation de bienfaiteurs ont organisé au village Timizart N’Sidi Mansour, au nord-est du chef-lieu communal, Souk El Had, une fête à laquelle ont été conviés les enfants circoncis. Aussi, les membres du CRA de Timizart ont prêté main forte au service social de la commune en participant à l’organisation et à la distribution de quelques 70 couffins de Ramadhan aux familles nécessiteuses. Le même comité prépare activement une campagne de sensibilisation, d’information et de dépistage du diabète au sein des villages de la municipalité. Pour la période des vacances d’été, le CRA de Timizart compte mettre en place un programme ambitieux de formation dans le secourisme au profit des jeunes de la région, fera savoir M. Tiza Makhlouf, trésorier du comité local du CRA, qui n’a par ailleurs pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’égard des donateurs et des professionnels de la santé ayant pris part aux opérations de circoncision organisées par l’organisation humanitaire. Il déclare : «Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de l’ensemble des actions de solidarité inscrites dans notre programme. Ils méritent l’expression de notre parfaite gratitude».

