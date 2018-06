Thassewiqt perpétuée !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 71 lecture(s)

L’une des traditions auxquelles tiennent encore les habitants de la région d’Aïn El Hammam est incontestablement «thassewiqt». Ce marché a lieu la veille de chaque Aïd el-Fitr ou Adha au centre-ville d’Aïn El Hammam et draine des milliers de personnes, qui viennent également des communes voisines pour leurs dernières emplettes d’avant-fête. Mais «tassewiqt» est surtout connue pour être le marché des enfants. Rares, en effet, sont les parents qui n’y emmènent pas leur gosses qui, à l’occasion, étrennent leurs habits neufs de l’Aïd. Il est difficile de se frayer un chemin parmi la foule que forment les chalands accompagnés de leurs marmailles. À la veille de l’Aïd (jeudi dernier), la grande rue de la ville était fermée dès huit heures du matin par un tracteur garé de travers, pour empêcher l’accès des véhicules. Les automobilistes étaient invités à prendre la rue dite d’Alger. Quant à la rue Colonel Amirouche, domaine des enfants aujourd’hui, elle est devenue piétonne jusqu’au soir. Près d’une centaine d’étals de fortune étaient dressés sur moins d’un kilomètre. Les jouets sont étalés sur des cartons, des toiles ou à même le sol. Dans un véritable charivari, les enfants habillés de neuf allaient d’un étal à l’autre, comme une nuée d’abeilles qui butinent de fleur en fleur. Les objets de leur convoitise sont si diversifiés qu’ils n’arrivaient pas à fixer leur choix, au grand dam des parents qui n’arrêtaient pas de «négocier» avec eux, sur les prix ou le nombre de jouets à acheter. Thassewiqt est également le jour qu’attendent les parents pour «faire sortir» leur garçon pour la première fois. Les petits sont reconnaissables à leur âge et au nombre de personnes, dont des femmes, la grand-mère dans la plupart des cas, qui les entourent. Ce n’est qu’une fois que le plein de jouets est fait que tout ce beau monde commence déserter la ville, qui ne reprendra ses habitudes qu’après 16 heures. Les marchands les plus éloignés commençaient alors à rentrer alors que les résidants étaient sur place jusqu’à la nuit. Le rituel de tassewiqt est immuable. C’est la fête avant l’heure, que personne ne peut rater sous aucun prétexte, même s’il faut faire l’impasse sur sa journée de travail.

A.O.T.