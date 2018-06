Sensibilisation à l’adresse des motards

Par DDK | Il ya 48 minutes | 75 lecture(s)

Les utilisateurs de motos ou scooters doivent être sensibilisés sur l'importance de se munir d’équipements adéquats, à commencer par le port du casque, et sur le respect du code de la route. Tel était l’objectif de la rencontre organisée, lundi soir de la dernière semaine du Ramadhan, par la direction des transports de la wilaya de Tizi-Ouzou et ses partenaires, à savoir les services de la Sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la Protection civile et l’association «Les amis de la route», au niveau de la placette publique M’Barek Aït Menguellet (ex-gare routière de la ville des Genêts). La moto constitue en effet le moyen de déplacement préféré des jeunes, notamment à l’approche de la saison estivale. Selon le responsable de la direction des transports, sur les 1600 accidents de la route enregistrés durant l’année 2017, 91 ont impliqué des motos, pour notamment excès de vitesse et mauvaise conduite. S’agissant du parc-motos, la direction des transports a enregistré 1 671 motos immatriculées au niveau de la wilaya. «L’imprudence des jeunes conducteurs des deux roues, qui circulent sans papiers, est un phénomène qui prend de l’ampleur», indique encore le responsable. Les causes principales sont, entre autres, l’absence de moyens pour s’acheter l’équipement adéquat pour se protéger, a-t-il déploré. «Les parents doivent s’impliquer plus et faire attention à leurs enfants», a-t-il ajouté. Néanmoins, le nombre de motos est insignifiant par rapport au nombre global du parc de la wilaya, estimé à 332 000 véhicules toute catégories confondues, rappelle-t-il. De son côté, le représentant de la Protection civile a indiqué : «Les 91 accidents de motos qui ont été enregistrés en 2017 ont causé un mort et 100 blessés graves». La majorité des victimes sont des piétons, puisque les accidents surviennent en milieu urbain. Ils sont dus à l’excès de vitesse. L’accident mortel s’est produit le 31 octobre, à Oued Kssari, lors d’un dérapage dont a été victime un jeune de 21 ans qui a rendu l’âme sur le coup. Pour l’année 2018, les mêmes services ont enregistré 28 accidents de la route liés à la moto, ayant fait 33 blessés.

Nadia Rahab