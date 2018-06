Une fin de Ramadhan de fête

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Cette année encore, l’association Asilel du village Aït Sellane a organisé une campagne de circoncision collective à l’occasion de Leilat el-qadr.

Cette occasion était, aussi, propice pour raffermir les liens entre habitants d’Aït Sellane et de toute la commune d’Akbil, puisque une table géante, organisée au centre de la bourgade, a regroupé les habitants autour d’un repas de fête, pour rompre le jeûne. Et cerise sur le gâteau : le président de la JSK, Chérif Mellal, Miloud Iboud, Naït Abderrahmane et Chaffa avaient pris part à la collation, en sus du maire d’Akbil, Hakim Bessadi, du président de l’Association des enseignants de tamazight de Tizi-Ouzou, du secrétaire général de la daïra d’Aïn El-Hammam et du chef de la Protection civile d’Aïn El Hammam. Tous les invités se sont délectés des plats concoctés pour l’occasion dans un moment de communion empreint d’une ambiance de jovialité. Un pari amplement réussi par l’association Asilel, présidée par M. Azguagh Boussad, qui dira avoir mis tous les moyens humains pour la réussite de cet événement. La veille, c'est-à-dire le 12 juin, c’était la cérémonie de la circoncision, qui s’était également déroulée dans de très bonnes conditions, et agrémentée par le chant «asenzi lhenni», interprété par des hommes âgés. Une fête ponctuée par un gala durant lequel tout le monde s’en est donné à cœur joie. Le jour du f’tour collectif, les différents invités ont pris la parole pour féliciter, essentiellement, l’association Asilel, le village Aït Sellane et ses citoyens, comme ils ont souhaité que les villages de Kabylie prennent l’exemple sur Aït Sellane. L’occasion a été aussi saisie par le président de l’association en question et le celui du comité de village qui, au nom de tous les citoyens d’Aït Sellane, ont exprimé «leur fierté de la JSK», assurant de leur soutien total à Cherif Mellal et à l’équipe. De son côté, Miloud Iboud a rappelé que le défunt président de la JSK BenkacI Boussad, président le plus titré du club au demeurant, est issu de la commune d’Akbil. Prenant la parole, chérif Mellal a d’emblée remercié les citoyens d’Aït Sellane, pour cette belle initiative et le soutien qu’ils lui apportent ainsi qu’à la JSK. Il demandera, dans le même sillage, de croire à son projet, «qui rendra à la JSK son statut d’antan», promet-il. Il importe de souligner que depuis sa création, en février 2017, l’association Asilel d’Aït Sellane est très active sur le terrain. En une année et demie, elle s’est imposée dans la scène associative, en assurant, entre autres, des cours de soutien aux élèves de différentes bourgades et en organisant des sorties pédagogiques au profit des scolarisés.

M’henna B.