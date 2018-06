Circoncision de 33 enfants

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

La fête de l'Aïd El-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadhan, a été célébrée dans toutes les localités relevant de la vallée du Sahel dans des conditions empreintes de joie, de fraternité et de convivialité. L’ambiance joviale était à son paroxysme chez les enfants qui, tous fiers qu'ils étaient, exhibaient leurs nouveaux habits et leurs jouets, non sans immortaliser cette journée à travers des prises de photos entre amis et en famille. Il est à signaler aussi cet élan de solidarité qui s'est tissé quelques jours avant l'Aïd Amectuh où des associations caritatives, des opérateurs économiques locaux et des citoyens anonymes ont tenu à faire dons d'habits neufs au profit des enfants issus de familles démunies pour leur permettre de célébrer, comme leur semblables, la fête de l'Aïd. Ainsi, des dizaines d'ensembles de vêtements neufs ont été distribués à la veille de l'Aïd. Pratiquement aucun enfant n'a été laissé sans des vêts neufs, ce qui dénote de cet altruisme et de la solidarité sans failles envers cette frange de la société. L'autre fait saillant à trait, quant à lui, à la cherté des habits neufs constatée dans les différents magasins de l'habillement et aux marchés hebdomadaires. Les chefs de famille ont tout de même tenu à assurer l'essentiel à leur progéniture en dépit d'une cherté tous azimuts et de la dégringolade de leur pouvoir d'achat. Cependant, l’on recoure à l'endettement plutôt que de laisser les enfants sans savourer la joie et la liesse de l'Aïd Amectuh. Une fois n'est pas coutume, des groupes de jeunes de différentes localités de la vallée du Sahel ont organisé, la veille de la fête, des actions hautement symboliques avec des opérations de nettoyage des rues et artères de leurs villages respectifs. À l'exemple de la localité d'Ahnif où des jeunes ont procédé au nettoyage et au ramassage des détritus qui jonchaient les rues pour accueillir la fête de l'Aïd. À Takerboust, le collectif Ath Lkhir a organisé une vaste opération de nettoyage du chef-lieu communal la veille de l’Aïd. L’on constate ainsi ce changement positif qui s'opère en douceur dans la société avec de nouveaux réflexes qui laissent transparaître ce désir ardu d'organiser pour le mieux la société. Par ailleurs, les deux journées de l'Aïd Amectuh ont été célébrées dans une bonne ambiance, notamment chez les enfants qui ont illuminé, à eux seuls, ces journées de fête avec leur candeur et leur joie de petits anges.

