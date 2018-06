2 500 couverts pour imensi N Tadart

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

L’association Tidukla N Tmejjut, du village Tamjout, dans la commune d’Aïn El Hammam, s’est distinguée la veille de l’Aïd par l’organisation d’un repas collectif «imensi N Taddart», auquel étaient conviés tous les villageois. Plus de 2 500 personnes ont été servis par les jeunes bénévoles qui ont réussi à faire de cette rencontre conviviale une fête qui contribuera à raffermir les liens entre les habitants de ce village. Jeudi passé, dernier jour du mois de carême, avant que le muezzin n’appelle à la rupture du jeûne, le couscous au poulet préparé dans la journée par les femmes sous l’œil vigilant de Mahman, grand cuisinier du village, était déjà prêt. Ledit restaurateur avait mis à leur disposition le matériel de son restaurant pour les besoins de la cause. Les tables devant accueillir les hommes étaient dressées en plein air au lieu dit «La plate-forme», alors que les femmes allaient s’installer à Tajmaath, qui allait être investie pour la première fois par la gent féminine. Pour réussir cet événement, le comité d’organisation s’est attelé aux préparatifs une vingtaine de jours avant ce grand rendez-vous, rapporte Mourad, un artiste du village. Dans la journée de jeudi, pendant que certains préparaient le ftour, d’autres ont eu à assurer à une tâche tout aussi importante consistant à immoler quelque bœufs et à procéder au partage de la viande, dans le cadre du sacrifice de Timechret.

A.O.T.