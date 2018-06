Perturbation dans l’alimentation en eau

Par DDK | Il ya 51 minutes | 66 lecture(s)

La semaine dernière, Souk El-Had, chef-lieu de la commune de Yattafen, a connu une perturbation remarquable dans la distribution d’eau potable. Les services de l’ADE avait avisé la population à travers un avis placardé dans la région, où il est précisé que cette défaillance intervient «suite aux fuites répétitives enregistrées sur la conduite d’adduction de Souk El-Had», informant que l’alimentation régulière sera rétablie une fois les réserves de stockage suffisamment remplies. Il faut dire que le chef-lieu Souk El-Had subit depuis belle lurette le manque d’eau. Du côté des habitants, habitués à dénoncer auprès des services concernés ce manque, ils voyaient venir ce rationnement auquel sont astreints tous les villages. Mais ils n’en déplorent pas moins ce stress hydrique, surtout qu’ils parlent «d’une conduite neuve ayant été réalisée à coups de centaines de millions sans qu’elle ne soit mise en service». Renseignement pris, il s’avère, en fait, que ladite conduite n’a pas été finalisée. Son raccordement au réservoir qui dessert justement le chef-lieu n’a pas été effectué. Quelque 10% des travaux restent à exécuter avant sa mise en service, indique-t-on. S’agissant des sempiternelles avaries qui surviennent sur le réseau AEP, d’où d’énormes quantités d’eau coulent dans la nature, l’ADE impute le retard d’intervention au manque d’effectif. De l’avis des habitants, il serait temps que les services de l’ADE prennent les mesures qui s’imposent, ne serait-ce que pour colmater les brèches et mettre fin aux déperditions de ce liquide vital, qui se raréfie dans les robinets, sachant que le réseau AEP de la région est en butte à la vétusté. L’on citera à titre d’exemple la conduite longeant la RN71, à hauteur de Souk El-Had, qui date de 1973. À l’usure des ouvrages AEP s’ajoute le risque de contamination par les eaux usées, vu que des conduites traversent deux endroits où les rejets d’assainissement coulent à ciel ouvert. Signalons, d’autre part, que le réservoir d’eau qui alimente la région ne dispose pas de chambres à vannes. Et comme ce château d’eau ne possède même pas de trappe de visite, il est, donc, tout le temps ouvert et exposé à la pollution, ont confié plusieurs résidents du chef-lieu. «La conduite qui achemine ce liquide vers les logements est très vétuste. Une intervention en toute urgence est demandée, sachant que quand nous ouvrons les robinets, ce n’est pas de l’eau potable que nous recueillons mais un mélange d’eau, de terre, de sable et même de petits cailloux ! C’est inadmissible ! L’obstruction de la conduite par des cailloux de gros calibre est déjà arrivé, et plus d’une fois !», s’écrie un des habitants. Signalons que des citoyens de Souk El-Had s’étaient déplacés à Tizi-Ouzou, où ils ont été reçus par M. Berzoug, directeur régional de l’ADE, qui a promis de prendre en charge les problèmes soulevés.

B M’hanna.