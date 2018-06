Timechret dans plusieurs villages

Par DDK | Il ya 51 minutes | 58 lecture(s)

Dans la commune des Aghribs, plusieurs villages ont organisé, à l’occasion de la fin du mois sacré de Ramadhan et de l'Aïd Timechret, appelée aussi Lawziaa. Cette tradition ancestrale, commune à tout l’espace berbérophone, incarne, faut-il le rappeler, les valeurs fondamentales de la vie en société dans l’espace villageois, à savoir l’esprit de solidarité, d’entraide et d’égalité. D’Aghribs à Taboudoucht en passant par Adrar et Iagachen, on a assisté au même spectacle. C’est généralement la place du village ou la mosquée qui abritent ces cérémonies. Ce qui marque les esprits des moins initiés est le protocole de distribution de la viande à part égale (appelées tharyalth, pluriel thiryalin) entre les citoyens du même village. Mais pour les connaisseurs et ceux qui participent à ce genre de fête, le plus important est tout le rituel et l’ambiance qui accompagnent l'événement. Cela va de l’immolation des bêtes à la distribution de la viande, en passant par le travail de découpage, où chacun s'occupe d’une tâche, comme la vente aux enchères des têtes de bœufs. C’est un moment de convivialité et de rassemblement qui permet aux citoyens du village de se rencontrer, voire d’aplanir certains différends. L’éloignement, les soucis quotidiens et le travail, souvent dans des contrées lointaines, ne laissent pas beaucoup de temps aux citoyens du même village de se retrouver dans la convivialité. Même les différends entres clans ou personnes, qui ont pris des proportions alarmantes ces derniers temps dans beaucoup de villages, paralysent toutes les activités d’intérêt général ainsi que l’union qui faisait jadis la force des structures villageoises. Timechret est donc le moment privilégié de conciliation et de réconciliation.

M. I. B.