Les travaux avancent

Ayant accusé un grand retard, le chantier de l’unité de Protection civile dans la commune de Boghni a bien repris.

Les travaux connaissent même une cadence soutenue. Le taux d’avancement est assez appréciable, affirme-t-on du côté des services techniques de l’APC. Dernièrement, le directeur de la Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou a visité le chantier. Lors de son entretien avec le président de l’APC, le même responsable a affiché une grande confiance quant à l'achèvement du projet, tant attendu, avant la fin de l’année. Pour arriver à ce stade, il a fallu d'autres rallonges financières de l'État, car le projet a nécessité des réévaluations en raison de la nature du terrain choisi, sur lequel des travaux supplémentaires devaient être exécutés. Situé non loin du centre-ville, le site est néanmoins idéal pour accueillir une structure de la Protection civile, un corps inexistant sur tout le territoire de la daïra. En effet, la commune de Boghni, avec son massif forestier très important et ses villages situés à la lisière du parc national du Djurdjura, est jusque-là dépourvue de postes avancés des pompiers. En cas de sinistre, il faut faire appel aux agents de l'unité d’Ouadhias ou de Draâ El-Mizan. De ce fait, les autorités locales et les administrés des quatre communes de la daïra de Boghni ne peuvent qu'attendre l'aboutissement d'un projet, qui a connu maintes péripéties. Pour rappel, les retards cumulés, précise-t-on toujours du côté de l’APC, «sont dus au premier choix de terrain ne relevant du domaine privé de l'État, après vérification de l'origine de la propriété, ce qui a amené à son annulation». Il a fallu donc attendre un peu plus, pour qu'un compromis soit trouvé sur le choix d’un autre site d'implantation de l'unité.

Merzouk Haddadi