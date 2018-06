Une route dangereuse !

Par DDK | Il ya 1 heure | 250 lecture(s)

Le chemin de wilaya N°147, qui s’étale sur une distance d’environ 40 kilomètres, irrite au plus haut point les usagers. Excessivement étroit et sinueux, il est pourtant l’un des plus importants axes routiers de la wilaya de Tizi-Ouzou, reliant la ville des Genêts à plusieurs localités Sud, telles que Betrouna, Maâtkas, Souk El-Tenine, Mechtras. Présentement, il demeure dans un état relativement dégradé. Et ce n’est certainement pas le colmatage de quelques nids-de-poule ou autres brèches qui le rendrait plus praticable. De prime abord, c’est son étroitesse qui est décriée à l’unanimité par les milliers d’usagers qui l’empruntent quotidiennement. En effet, ce chemin en pente reste très escarpé et dangereux de par ses innombrables virages. Bien plus encore, des arbres et arbrisseaux sont penchés vers cet axe routier, gênent considérablement la vue. Ainsi, tout le monde a une peur bleue quand il s’agit de doubler un camion ou un bus. Aussi, le drainage des eaux pluviales manque au niveau de plusieurs portions de ce chemin de 40 km environ, en plus des nombreux nids-de poule qui le parsèment. En outre, c’est exactement le même topo pour l’autre chemin non moins important, reliant Boghni au chef-lieu de wilaya. Connu pour avoir été un coupe-gorge en raison des faux barrages dressés par le passé à son niveau, ce sinistre chemin, longeant un oued sur sa majeure partie, est aussi très étroit. Mais on croit savoir que celui-ci sera définitivement rayé de la carte routière de la wilaya, car une importante partie de cet axe, qui était jadis un chemin de fer, sera tout bonnement engloutie par les eaux du futur barrage d’eau de Souk n’Tleta. D’autres chemins du versant Sud-ouest de la wilaya sont également à fignoler et à entretenir régulièrement. C’est dire que les autorités compétentes sont appelées à les rendre praticables à même de juguler la violence routière omniprésente sur ces tronçons et de fluidifier le trafic.

Amayas Idir