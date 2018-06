«Le problème est dans l’inertie de l’actuel P/APC»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 110 lecture(s)

Le réseau routier dans les villages de la commune ne cesse de se dégrader. Pourtant, l’argent existe pour sa prise en charge. «Lors de notre mandat, nous avons réservé 14 millions de dinars pour le revêtement de nombreux axes à l’intérieur et vers les villages de la commune», nous confiera, M. Merzouk Haddadi, ex maire de cette municipalité. Et de poursuivre : «Le blocage de l’APC n’a rien à voir avec le lancement de ces opérations. Il faut que les citoyens sachent que durant notre mandat, nous avons budgétisé toutes ces opérations». Notre interlocuteur nous explique que les contrats sont signés et que les ODS sont délivrés aux entreprises retenues. «Le problème est l’inertie de l’actuel maire», soulignera-t-il. Du côté des usagers de ces axes routiers, c’est le calvaire au quotidien. «C’est un tronçon d’environ neuf cents mètres linéaires qui va de Tighilt N’Amar Aissa jusqu’à l’ex mairie. Cette route est entièrement dégradée. Son état nous cause énormément de désagréments», nous dira un usager de cet axe routier. Pour l’ex maire, il s’agit d’un tronçon à Ath Maâmar, de l’évitement vers Tizi N’Tedlest, du tronçon vers les Méziani, de la boucle à Ath Sidi Oumhamed et de Bouakache vers Tansaouth. Les montants sont répartis respectivement comme suit : 400 millions de centimes pour Ath Maâmar, 157 millions de centimes à Tizi Ameur, 360 millions de centimes à Laâziv N’Cheikh, 270 millions de centimes pour le hameau dit «Les Méziani», 340 millions de centimes pour la boucle touchant plusieurs hameaux à Ath Sidi Oumahmed, 500 millions de centimes pour Tizi Naâmar Aissa vers l’ex mairie et 420 millions de centimes pour Bouakache-Tansaouth. La concrétisation de ce programme, sera un soulagement pour les habitants de ces villages qui souffrent au quotidien. D’importants axes routiers ont été revêtus ces dernières années, notamment la route allant du douar Boumahni au chef-lieu, en passant par El Mechmel, et la route allant du CW4 du côté de Bounouh vers le lotissement haut du chef-lieu en passant par les Lamrani.

A. O.