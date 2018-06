Les travaux suspendus !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Les travaux de revêtement prévus au village Aït Kouffi, dans la commune de Boghni, ne seront pas réalisés cet été comme l'avait espéré la population.

Après avoir fait l'objet d'élargissement dans le cadre d'une action menée par le comité de village, le principal axe routier allant du lieu dit "L'Arnaque" jusqu'à la Zaouia Sidi Ali Ouyahia, aurait besoin de travaux de réhabilitation. Toutefois, la rénovation des réseaux d'assainissement et celui de l'alimentation en eau potable du village, deux projets accordés dans le cadre du programme sectoriel, dont le lancement des travaux surviendra au plus tard au début du mois octobre, constituera un empêchement pour procéder au revêtement en béton bitumineux de plus de 10 kms de ce tronçon. En commun accord avec les membres du comité dudit village, il a été décidé de surseoir à l'exécution de plus de 4 projets financés par le FCCL et les PCD. Les appréhensions concernant l'état de la route et les dégradations constatées à plusieurs endroits, en plus des affaissements présentant un danger aux usagers de cette route, se font ressentir notamment au près des transporteurs pour lesquels continuer à assurer le transport public des villageois est devenu «un sacrifice quotidien». Pour mieux soulager les usagers et permettre une bonne prise en charge de la route, le président de l'APC s’est engagé à parer au plus urgent en inscrivant une opération dans ce sens. L'intervention de l'APC permettra aussi un aménagement temporaire de la route et les parties de la chaussée en dégradation avancée. À signaler que les projets accordés et suivis par la direction des travaux publics ont pris en compte l'évacuation des eaux pluviales et le confortement de la route, avec la réalisation de caniveaux au long de la route s'étendant sur plus de 10 Kms.

M. H.