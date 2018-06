Recueillement à la mémoire des victimes

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

À l’occasion de la commémoration du 20e anniversaire de l’assassinat de Lounès Matoub, l’APC et l’association culturelle Taneflit N’Tmazight ont retenu la date du 21 juin pour commémorer la mort de Samir Didouche et Kamel Khalfouni, tués le 21 juin 2001 lors des événements douloureux du Printemps noir. En effet, vers neuf heures, le maire, les élus et les membres de l’association organisatrice, accompagnés d’autres citoyens, ont marché silencieusement de la mairie jusqu’au carré des deux martyrs, sis à proximité du siège APC. Après dépôt d’une gerbe de fleurs, une minute de silence a été observée à leur mémoire. «Nous sommes ici pour commémorer la mort, il y a de cela dix-sept ans, de nos deux frères, Samir Didouche et Kamel Khalfouni. Si nous leur rendons aujourd’hui hommage, c’est pour que personne ne les oublie ainsi que, bien sûr, tous les autres martyrs de ces événements douloureux», dira M. Mohamed Aouadi, membre de l’association culturelle Taneflit N’Tmazight. La veille, des bougies étaient allumées à l’appel des organisateurs à travers la localité. Après le recueillement, l’exposition a été ouverte au niveau du siège de l’association et restera ouverte jusqu’au vingt-cinq juin prochain, jour de la commémoration du 20 anniversaire de l’assassinat du Rebelle. En plus de l’exposition de photos de blessés, le parcours militant de Matoub, jusqu’à son assassinat, sera retracé, à travers un panorama de coupures de journaux.

Amar Ouramdane