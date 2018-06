100 logements LPA pour la commune

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre de l’éradication de la crise du logement, la commune des Aghribs, dans la daïra d'Azeffoun, a bénéficié, dernièrement, d'un quota de 100 logements LPA (logement promotionnel aidé), octroyé par la wilaya de Tizi-Ouzou. Il est à rappeler que la commune a déjà bénéficié d'un parc important de logements de différents types, à l’instar des 500 logements ADL, présentement en cours de réalisation, des 384 logements sociaux et, maintenant, des 100 unités de la formule LPA. Les autorités de la commune ont avisé par voie d'affichage les citoyens intéressés afin de constituer et déposer leurs dossiers au niveau du service concerné. Un communiqué diffusé à travers tous les villages informe que la date limite du dépôt des dossiers est fixée au 30 juin en cours. Ce nouveau quota de logement a, bien entendu, réjoui plus d’un dans la localité. Rappelons, par ailleurs, que la commune des Aghribs attend toujours un nouveau statut pour les 24 logements réalisés en 1992. Des travaux de réfection y ont été réalisés ces derniers mois, concernant l’étanchéité de la toiture de deux blocs constituant ce parc immobilier, qui n’a toujours pas été distribué, 26 ans après.

A Iber.