Les meilleurs élèves honorés

L’association des parents d’élèves de l’école Takkour Mohamed, située à Zlibou, Souk-el-Khemis, en contre bas du chef-lieu de la commune de Maatkas, a organisé une cérémonie, dans l’enceinte de la cantine de l’établissement, en l’honneur des meilleurs élèves de tous les niveaux, ainsi que ceux qui se sont distingués par une excellente note à l’examen de 5 ème. 14 candidats reçus à cet examen avec une moyenne égale ou supérieure à 9/10 se sont vus attribuer des cadeaux en plus de trente autres représentant l’ensemble des trois meilleurs élèves de chacun des 5 niveaux de l’école, du préscolaire à la quatrième année à titre de récompense pour les efforts consentis, et en guise d’encouragement pour la suite de leurs études. Cette école s’est illustrée par l’obtention des meilleurs résultats dans toute la daïra qui compte 23 écoles. En effet, un résultat de 100 % de réussite a été réalisé par les 61 candidats, tous admis. A signaler que l’élève Moussous Romaissa, s’est distinguée par l’acquisition de la meilleure note dans toute la circonscription, avec une moyenne de 9.80/10. Cela ne fait que confirmer la renommée de cette école, la plus ancienne de la région, construite en 1930 et ouverte en 1932, et qui n’a jamais cessé de réaliser de très bons résultats au fil des temps. Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part les parents d’élèves, les enseignants et l’exécutif de la commune, le directeur de l’école M.Ikkour Ammar, a exprimé toute sa satisfaction quant aux excellents résultats réalisés par son équipe. «Résultats rendus possibles grâce à l’apport de tout le monde, enseignants, parents, élèves, inspecteur de la circonscription et autorités locales, que je tiens à féliciter et à remercier», dira t-il. Le P-APC a, de son côté, tenu à participer à la récompense des enfants scolarisés dans cette école en offrant deux micros ordinateurs portables à deux élèves récipiendaires. Il a, en outre, dans un petit laïus, tenu à rendre hommage aux encadrements pédagogique et administratif et aux parents d’élèves pour les probants résultats réussis, et a promis que son assemblée déploiera à l’avenir tous les moyens en sa possession pour apporter aide et assistance.

R. Achour.