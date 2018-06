Résultats du BEM

Par DDK | Il ya 13 minutes | 2 lecture(s)

92% de réussite au CEM Aït Abdelmoumène 1 de Tizi N’Tléta…

Le collège d’enseignement moyen Aït Abdelmoumène 1, dans la commune de Tizi N’tléta, a réussi à atteindre un taux de réussite de 92 % au BEM ! En effet, sur les 38 candidats qui ont passé l’épreuve du moyen, 35 ont réussi à obtenir le sésame d’entrée au secondaire. Sadok Wissam, la meilleure lauréate, a décroché l’excellente moyenne de 17,56. Elle est suivie de Taleb Hadjira, avec un non moins brillant 17,46. En troisième position : Tatou Koceila avec un flatteur 17,02. Le surveillant général de l’école, M. Nordine Yachir, soulignera à ce propos : «Nos élèves se sont surpassés et ont travaillé dur depuis le début de l’année. L’encadrement pédagogique et administratif ainsi que le personnel ouvrier sont également à féliciter, car ils ont tous contribué à cet exploit. Il faut aussi signaler que les parents d’élèves ont été d’un soutien appréciable».

… 90% pour le collège Larbi Chérif Arezki de Maâtkas…

Le CEM Larbi Chérif Arezki du village Ighil Aouane, dans la commune de Maâtkas, a frappé fort cette année encore à l’examen du Brevet d’enseignement moyen. L’établissement a été représenté par soixante candidats. 49 ont obtenu le sésame donnant droit au lycée et 5 autres ont été rachetés. Au total, ce sont 54 élèves sur les 60 prétendants qui iront au lycée, soit un pourcentage de 90%.Le chef de l’établissement, M. Lani Kader, expliquera : «Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. L’abnégation et le sens du devoir chez notre personnel pédagogique, administratif et les ouvriers ont été pour beaucoup dans ce score. Nos élèves ont brillé par leur sérieux et leur persévérance. Nos efforts se poursuivront pour atteindre un taux encore meilleur». A rappeler que, l’année précédente, le collège s’est classé premier au niveau de toute la daïra de Maâtkas.

… Et 83,75% au CEM Hamdad d’Ouadhias

Le CEM Frères Hamad, au chef-lieu de la commune des Ouadhias, a réussi à améliorer ses résultats à l’examen du Brevet d’enseignement moyen, en obtenant un taux de 83,75%. Sur les 125 candidats, 99 ont décroché leur examen et 5 autres ont été rachetés, après addition de la moyenne annuelle. «La progression est nette en comparaison avec les années précédentes, ceci grâce au projet pédagogique que nous avons mis en place depuis maintenant trois ans. Les fruits commencent à mûrir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin d’avancer. La mobilisation de l’encadrement donnera un nouveau visage au collège et au secteur de l’éducation dans notre région», indique le directeur de l’établissement, M. Nehmar Mouloud. A rappeler que l’année scolaire a été fortement perturbée par les différents mouvements de grève enregistrés. Mais la mobilisation des enseignants et de l’administration a permis la récupération du temps perdu et l’achèvement des programmes à temps.

Hocine T.