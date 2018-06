L’opération lancée aujourd’hui à Aït Aïlem

Par DDK | Il ya 1 heure | 172 lecture(s)

Les opérations de vaccination du cheptel se font de manière régulière au niveau des localités de la commune d’Aïn El Hammam.

Cette fois encore, les éleveurs ont été informés qu’une campagne de vaccination contre «la fièvre aphteuse des bovins, antirabique des bovins et des carnivores domestiques (chiens), et anti clavelée des ovins» sera lancée incessamment. Selon l’avis placardé au niveau des endroits les plus fréquentés tels le chef-lieu ou les places des villages, cette campagne qui devrait durer une semaine, débutera aujourd’hui, suivant un calendrier élaboré par le conseiller technique agricole de la commune. Cette opération ciblera en premier lieu Aït Aïlem, Ouaïtslid et le lieu dit «El Djemâa» où se trouvent quelques habitations éparses. Le lendemain, l’équipe vétérinaire se déplacera à la zone Ath Amer Oussaid composée de Tillilit, Aourir, Tasga Melloul et Ighil Boughni, quatre agglomérations très peuplées, et où le travail de l’équipe vétérinaire risque de durer. Taskenfout, El Karne et Boudafal présenteront, quant à eux, leur cheptel à la vaccination jeudi prochain, alors qu’Azrou Kellal et Aït Sidi Ahmed auront déjà été visités la veille. L’équipe vétérinaire clôturera cette campagne durant les deux premiers jours du mois de juillet en se déplaçant à Agwni N’teslent et Taourirt Amrane, avant de se rendre au village d’Aït Sidi Saïd et au chef-lieu. Pour les besoins de cette campagne, les responsables de la subdivision agricole ont fait appel à un vétérinaire privé, faut-il le préciser, comme souvent lorsque leur personnel est appelé aux mêmes tâches dans d’autres communes. À noter que le calendrier ne fait pas mention des éleveurs habitant dans certaines bourgades, loin des agglomérations, notamment au long des pistes entourant les villages ou dans les champs, surtout que cette fois, les chiens et les chats domestiqués sont concernés par le vaccin antirabique. Comme il est difficile aux paysans de déplacer leur cheptel, et éventuellement les carnivores domestiqués, sur une grande distance, le porte-à-porte serait judicieux pour que l’opération atteigne son objectif de prévention.

A.O.T.