La poste de Taka bientôt rouverte

La direction d'Algérie Poste prévoit de restaurer toutes ses structures dans les villages. La dernière visite de la ministre de la Poste, des nouvelles technologies de la communication et de l'information dans la wilaya, au cours de laquelle elle a annoncé qu'une trentaine de bureaux postaux fermés seront rouverts afin de rapprocher ces services des citoyens, était aussi l’occasion d’annoncer le projet de rénovation des structures qui, jusque-là, étaient vétustes. Dans la municipalité de Taka, les travaux de rénovation du bureau postal sont en cours. «En plus de la restauration du bureau postal et du logement de fonction, il y a aussi les aménagements extérieurs à réaliser. Les travaux ont bien avancé. En tout cas, nous livrerons ce projet dans les délais», confiera l'entrepreneur en charge de l'opération. Selon une source proche de l'APC, d'autres structures appartenant à Algérie Poste vont être prises en charge. Pour les responsables de ce secteur, il n'est pas question de laisser les bureaux de poste fermés, surtout que la sécurité est revenue dans toutes les localités. Ces bureaux ont été laissés à l'abandon à l’époque où ils relevaient des APC. Le bureau de poste de Taka n'avait jamais fermé ses portes. Les citoyens pouvaient ainsi effectuer les différentes opérations postales sans se déplacer au chef-lieu communal. Si ces opérations de restauration sont menées ici et là, les usagers de ses services, notamment les détenteurs de compte courant et des cartes Edahabia souhaitent que l'agence postale du chef-lieu Tighilt Bougueni soit dotée d'un distributeur automatique de billets. «Maintenant, puisque c'est possible de retirer jusqu'à 50 000 dinars avec la carte magnétique Edahabia, en attendant la possibilité de payer ses factures avec cette carte, nous espérons que les responsables de la direction d'Algérie Poste pensent à doter notre agence d'un DAB. Ce serait une opportunité pour nous de ne pas se déplacer jusqu'à Tizi-Gheniff, Draâ El-Mizan et parfois même jusqu'aux Issers (Boumerdès) pour retirer notre pension avec tous les désagréments qu'on subit», dira un enseignant en retraite. Il est aussi à souligner que la direction d'Algérie Poste a lancé une grande opération de raccordement de tous ses bureaux, même ceux des villages, au réseau de la fibre optique.

Amar Ouramdane