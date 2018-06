Des sorties plage au programme

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le centre culturel et sportif Ahmed Yahia Bacha de Draâ Ben Khedda relance les habituelles sorties-plage durant la saison estivale. A ce sujet, nous avons contacté le directeur du centre qui nous donne plus d’explications. «Comme chaque année, nous lançons ces sorties-plage pour les enfants accompagnés de leurs parents», nous dira-t-il. Les enfants non accompagnés ne sont pas acceptés, telle est la première condition des responsables. Interrogé sur la destination, le directeur, M.Youcef Seddi, a réitéré la même destination, à savoir, «Safsaf Enbi, Zemmouri, Wilaya de Boumerdès», et ajoute : «Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes depuis le dimanche 17 Juin 2018 pour la première sortie qui aura lieu le samedi 23 Juin 2018.» Les sorties se prolongeront à raison de deux fois par semaine : samedi et mardi (excepté ce mardi), jusqu’à la veille de la rentrée scolaire prochaine. Le tarif appliqué cette année, d’après le directeur, est de «350 DA par enfant sauf imprévu de dernière minute des propriétaires de bus». Notre interlocuteur lance un appel aux parents pour la surveillance de leurs enfants sur les lieux et la bonne conduite durant le trajet. «Nous sommes au service des enfants qui doivent profiter de ces sorties après une année de durs efforts scolaires. Nous leur demandons de suivre les conseils des animateurs, deux par bus, qui pourraient être trois ou quatre pour chaque sortie, comme ce fut le cas l’an dernier».

M A Tadjer