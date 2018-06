Les estivants sont déjà là

Par DDK | Il ya 2 heures 1 minute | 189 lecture(s)

Les estivants commencent à affluer vers les plages de la ville littorale de Tigzirt.

La saison estivale qui bat son plein depuis la fin du mois de carême. Ce qui attire les visiteurs, ce ne sont pas uniquement les paysages féériques de Tasalast ou de la Grande-plage, mais aussi les vestiges de l’antique Iomnium. Mais, à côté de la beauté de ces sites, se dressent quelques difficultés soulevées par les visiteurs, pour en profiter pleinement. Le premier constat est au niveau du site antique de la ville de Tigzirt. Deux points noirs sont mis en avant par les estivants «désireux de découvrir l’histoire des lieux».Venus généralement en famille après avoir trimé des mois pour s’offrir ces moments de détente, les touristes sont contraints à payer 60 à 80 dinars le ticket d’entrée, un tarif qu’ils jugent exorbitant pour des familles de cinq membres ou plus. Visiter ces ruines étant donc trop cher, beaucoup de familles sont privées du privilège que leur offre ces lieux. De l’avis de plusieurs habitants de la ville de Tigzirt, le site aurait multiplié son chiffre d’affaires, si le prix était abordable. Outre la cherté de l’accès, les visiteurs déplorent aussi l’absence de guides touristiques à même de les informer sur l’histoire des lieux. Les touristes se demandent pourquoi les autorités locales n’ont pas pensé à former ou recruter des guides pouvant renseigner sur ces lieux riches en histoire. C’est pourtant l’un des critères qui attirent le visiteur vers cette ville. Les millions de visiteurs qui affluent chaque été vers cette ville antique, réclamant des guides à même de les accompagner dans leur voyage, et tendent ainsi la perche aux autorités locales pour, à la fois moderniser la qualité du séjour des gens en le rendant aussi instructif, mais aussi créer des postes d’emploi qui ne seront que les bienvenus puissent-ils être saisonniers. Le troisième problème cité par les touristes qui veulent profiter au maximum de leur présence dans la ville et la région, est l’absence de transport pour assurer le déplacement entre les différents sites historiques. Voir les sites romains de la ville incite à découvrir les autres parsemés un peu partout sur un large périmètre. La présence romaine s’étale jusquà Taksebt, distante de plusieurs kilomètres, le visiteur qui n’a pas de véhicule en est privé. La ville antique compte des vestiges des époques romaine, byzantine et vandale. La richesse de son histoire plaide pour l’engagement de guides touristiques pour faire découvrir ce trésor aux visiteurs. Assurer la liaison en navette de transport pour faire bénéficier les touristes de la beauté des autres sites est aussi souhaitable, d’autant plus que cela créera une ambiance d’excursion où les visiteurs de tous bords auront à faire connaissance, à lier des amitiés, ce qui rendra leur séjour encore plus agréable faisant d’eux les meilleurs ambassadeurs de la localité pour faire sa promotion d’une manière plus efficace que toutes les réclames et publicités.