Chutes de tension électrique récurrentes à Si Lounis

Par DDK | Il ya 2 heures 1 minute

Les habitants du village Si Lounis, dans la commune d’Aïn Zaouia, ne décolèrent pas face à ce qu'ils endurent, depuis maintenant plus de 3 ans, en l'absence de prise en charge du problème récurrent des chutes de tension sur le réseau électrique. Constituée de plus de 200 habitants, ce village situé à proximité du barrage d’Aïn Zaouia, dans une zone à haute potentialité agricole, semble ne pas intéresser outre mesure les services techniques de la SDC, saisies à maintes reprises pour mettre fin à ce problème dans les lignes électriques. Après avoir saisi l’exécutif communal de l’époque, les mêmes citoyens avaient refusé de payer leurs quittances de consommation d'énergie électrique. Au cours de l'année 2017, l'APC par le biais de son président, a sollicité maintes fois les responsables de la SDC de Draâ El-Mizan, mais sans résultat. Quant aux conséquences de ce dysfonctionnement du réseau électrique, caractérisé par l'absence de renforcement du poste transformateur ou l'augmentation de sa capacité, on notera les pannes des appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs et les téléviseurs. Vu cette situation préoccupante portant atteinte à un droit élémentaire, à savoir l'accès au réseau électrique, les habitants du village dont la plupart sont des agriculteurs qui font vivre des dizaines de familles, ne comptent pas baisser les bras pour décrocher un projet de renforcement et d'extension du réseau afin de sortir leur village de ce marasme.

Merzouk Haddadi