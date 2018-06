Cap sur l’aprotection de l’environnement

Par DDK | Il ya 2 heures 1 minute | 146 lecture(s)

Après l’éradication de la décharge sauvage au niveau du chef-lieu d’Aghribs, l'assemblée populaire communale songe entamer une autre action. Le premier magistrat de la localité et son staff avaient pris la résolution d’éradiquer la décharge publique et de procéder à un «grand ménage» au chef-lieu, la placette et toutes les allées. Les ouvriers de l'APC, les membres de l'assemblée et des citoyens volontaires de la commune ont pris en charge cette louable entreprise le vendredi passé. Cette action est bien accueillie par les riverains de la municipalité, notamment des résidents des cités du col d'Aguni Oucherki. Pour mener à bien cette action, il fut procédé à un affichage à travers tous les villages de la commune pour informer et sensibiliser les citoyens, et les amener à contribuer à l’assainissement de leur environnement et l’amélioration de leur cadre de vie. Les agents de la voirie et les volontaires munis de pelles, pioches, râteaux, faucilles…sont parvenus à nettoyer l’artère principale de la ville qui mène vers les villages limitrophes d’Adrar, Taboudoucht et Iagachen. Par ailleurs, il est à signaler que le long de la route menant de Freha à Tamassit, longeant la forêt de Bouhlalou, des déchets et ordures sont anarchiquement jetés jonchant les accotements. De ce fait, d'autres actions de nettoyage viseront ce lieu pour lui redonner son vrai visage et permettre aux sportifs et passagers de retrouver cet espace de détente et de repos terni par l’incivisme. Un projet d’aménagement de la ville a été retenu pour donner un cachet de ville propre à Aguni Oucherki et retrouver ce cadre de vie de ses citoyens d'antan, du temps où le col conjuguait l'air marin à l’air pur du Djurdjura.

A Iber.