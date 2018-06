Lancement aujourd’hui !

Par DDK | Il ya 59 minutes | 83 lecture(s)

La première édition du Salon régional de l’étudiant Afaqoukoum sera lancée, aujourd’hui, mardi, au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-Ouzou.

Organisé d’aujourd’hui au 28 juin par la boite de communication Media Startup en collaboration avec les différentes directions de la wilaya, l’APW, le FCE, l’APC de Tizi-Ouzou et le CHU Nedir Mohamed, la manifestation verra la participation de 43 étudiants venus de cinq wilayas du pays, à savoir Bouira, Béjaïa, Boumerdès, Alger et bien sûr Tizi-Ouzou. «Une première initiative du genre à l’échelle de la wilaya, qui offrira aux étudiants participants un espace d’échange, d’orientation et d’information», fera savoir les organisateurs lors d’un point de presse dédié à l’événement. «C’est, aussi, une occasion pour lancer des partenariats et partager le savoir-faire des uns et des autres», ajoute-t-on. Un programme riche et varié est concocté pour l’occasion, avec la participation de plusieurs personnalités de marque. Au premier jour du Salon, une convention sera signée, pour la première fois, entre l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et la direction de la culture et une caravane de don de sang sera lancée. Trois conférences sont, également, programmées pour faire profiter les participants et visiteurs des expériences des animateurs, à l’instar du président de l’association internationale Adhwaa Rights, M. Nordine Ben Brahim, qui parlera du rôle de l’étudiant dans le développement de la société, et l’ancien secrétaire d’état, Bachir Messaitfa, qui exposera le rôle de l’étudiant algérien dans l’avenir de l’Algérie, cela pour la première conférence. Quant à la deuxième, c’est une conférence-randonnée programmée au deuxième jour, qui sera chapeautée par l’association des randonneurs Amnir. L’ancienne ministre de la Culture, Mme Nadia Labidi, animera une conférence-débat autour de la culture et le cinéma à la cinémathèque. Une autre conférence intitulée «Recrutement entre la jeunesse et l’expérience» sera animée par les directeurs de l’emploi, l’ANEM, délégué de wilaya FCE, représentant du premier site de recrutement en ligne. Toujours, durant les trois jours du Salon, des ateliers de formation sont prévus autour de plusieurs thèmes, entre autres, «Comment gérer les enfants», «Comment gérer le stress», «Comment élaborer un plan marketing», ou encore des formations sur le design thinking, coaching et développement, technique d’animation TV… D’ailleurs, «plus de 400 personnes se sont inscrites à ses formations», a fait savoir les organisateurs, qui ont regretté que le nombre d’admissions était limité à une trentaine. Aussi, au menu de cette première édition du Salon régional de l’étudiant, des coffee talk, des espaces d’échanges conviviales animés par des responsables et des personnalités, à l’instar de la directrice de la culture Nabila Goumeziane, et de l’écrivaine et enseignante de l’université d’Alger Rabia Djelti. Pour la cérémonie de clôture, des jeunes étudiants seront honorés grâce à leurs talents dans différentes activités.

Kamela Haddoum.