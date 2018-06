Le bitumage de la piste abandonné

Par DDK | Il ya 59 minutes | 71 lecture(s)

Les habitants de Tamjout, un village situé à trois kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de la commune d’Aïn El-Hammam, n’en finissent pas de subir les désagréments de l’état de dégradation avancée de la piste menant de leur village à la RN71. Le goudron recouvrant cette voie date de plus de dix ans. Les intempéries ainsi que le passage d’engins ont fini par l’endommager fortement. Une situation qui a poussé les autorités à inscrire dans leur programme d’action pour l’année 2017 la réparation de la chaussée. Au mois d’octobre de l’année dernière, on croyait le calvaire terminé, lorsqu’une entreprise a été chargée de procéder au revêtement en béton bitumineux de cette voie longue de plus d’un kilomètre. Après quelques jours, les travaux ont été suspendus pour «cause d’intempéries», disait-on à l’époque. La reprise au bout de plusieurs mois s’était limitée à la préparation du sol par le décapage de l’ancien bitume. Une partie des travaux terminée, l’entreprise plia bagage pour ne plus revenir, au grand dam des villageois. Ces derniers ont retrouvé une piste cahoteuse dont certains tronçons sont plus endommagés qu’avant le début des travaux. Les villageois ne comprennent pas les raisons de cette situation alors que «le budget de ce bitumage existe. Sans les disponibilités financières, l’entreprise qui en est chargée n’aurait pas commencé les travaux. Si, maintenant, elle bute sur des difficultés, nous en appelons aux autorités pour les aplanir. Il est grand temps de terminer les travaux, en cette période de chaleur, favorable au goudronnage». Huit mois, un record, viennent de passer. Ces travaux projetés sur une distance totale de 2 900 mètres linéaires, devaient, par la même occasion, désenclaver le bourg de Tamazirt où se trouvent implantés, outre les habitations, l’école primaire d’Ouaghzen et le centre de formation professionnelle de la commune. Parallèlement, l’entreprise retenue devait se charger de travaux similaires au niveau des ruelles de Tamazirt, une petite bourgade longée par la piste menant de Tamjout à la RN71. Il est à signaler que les travaux de revêtement de cette piste en béton bitumineux, sur neuf cents mètres, ont été entamés au mois d’octobre dernier et stoppés net par les fréquentes chutes de neige qui s’étaient abattues sur la région. La piste en question contourne en partie le village de Taourirt Menguellet qu’elle dessert. D’où son importance et l’urgence de la reprise des travaux avant l’hiver. Le second accès que se partagent Tamjout et Taourirt Menguellet, par le lieu-dit Ahechad Bouakouir, est également dégradé et parsemé de nids-de-poule. Un effort financier est attendu de la part des autorités pour la réhabilitation de ces chemins desservant ces deux agglomérations habitées par des centaines de familles.

A. O. T.