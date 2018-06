Le COD mis en place

Par DDK | Il ya 58 minutes | 66 lecture(s)

Le Comité opérationnel de daïra (COD) pour la lutte contre les feux de forêts a été officiellement installé, jeudi dernier, en présence des autorités locales, des trois P/APC et d’autres représentants d’organismes étatiques, tels la DE, la subdivision agricole ou encore la SDC. «Effectivement, nous avons procédé à la mise en place du COD, suivant les instructions de notre tutelle», dira le lieutenant de la Protection civile de Larbaâ Nath Irathen. En cas de feu, le comité en question (COD) interviendra, donc, automatiquement pour porter secours aux citoyens touchés et circonscrire les flammes qui ont causé beaucoup de ravages dans cette localité, souligne le même interlocuteur, rappelant que rien qu’en 2017, il a été enregistré près 150 départs de feux, ayant parcouru une distance de près 129 ha de surface forestière. «Dès qu’un BMS sera publié, nous seront en alerte afin de parer à toute éventualité. La nouveauté pour cette année, c’est l’installation de la deuxième colonne mobile d’intervention contre les feux, au niveau de notre direction à Tizi-Ouzou. En cas de feu, celle-ci prêtera main forte à nos équipes», assure le lieutenant de la Protection civile. Et d’ajouter : «Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires afin d’éviter ces sinistres qui ont occasionné des dommages importants la saison dernière. Les citoyens, de leur côté, sont également appelés à prendre leurs dispositions, en évitant, par exemple, de jeter les mégots de cigarettes et autres emballages inflammables dans la nature et en procédant au défrichage des champs, pour les propriétaires terriens». Le même interlocuteur informera, par ailleurs, que «plusieurs promotions de secourisme ont été formées par le même corps et d’autres suivront incessamment. L’objectif, dit-il, «c’est d’atteindre un secouriste par famille».

Y. Z.