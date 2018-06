Large programme accordé à la commune

Par DDK | Il ya 1 heure | 178 lecture(s)

Dans le cadre des projets sectoriels, notamment ceux mis à l'indicatif de la wilaya et de la direction des ressources en eau, la commune de Boghni a bénéficié d'un large programme. Les villages d'Ait Kouffi et un versant du village d'Ait Mendes seront les plus grands bénéficiaires au regard des projets notifiés. Il s'agit en fait de réalisation de collecteurs d'assainissement à travers toutes les zones habitées d'Ait Kouffi. On parle, selon l'étude établie, de plus d'une dizaine de kilomètres de canalisation de diamètre 400 qui seront posées. «Les consultations sont en cours au niveau de la direction des ressources en eau», affirme-t-on du côté de l'APC. De plus, pour assurer une meilleure distribution de l'eau potable et sa rationalisation, un projet de réalisation de plus de 4 km de conduite d'adduction est projeté. Le captage et l'aménagement de 6 sources sont au centre de ce programme très attendu, d'autant plus qu’à travers l'enveloppe financière qui lui a été allouée, il sera question d'exploitation maximum des sources intarissables des villages adossés à la chaîne montagneuse du Djurdjura. Sur un autre registre, conformément aux études établies pour le règlement du problème de distribution d'eau dans les villages d'Ait Kouffi, 4 réservoirs d'une grande capacité seront construits en amont et en aval. Les nouveaux branchements et les opérations de pose de compteurs seront pris en charge dans le cadre de ces accords et les cahiers de charges en vue du lancement des avis d'appels d'offres sont en cours d'élaboration.

Merzouk Haddadi.