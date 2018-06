Les travaux à l’arrêt

Par DDK | Il ya 1 heure | 167 lecture(s)

Certes, la décision d’engazonner le stade communal en synthétique a réjoui plus d’un, notamment les sportifs et les dirigeants de l’Athlétique Club de Ain Zaouia, pensionnaire de la division pré-honneur du championnat de wilaya, mais, voilà que les travaux sont suspendus. Selon un membre du CSA, l’entreprise ne pouvait pas avancer tant que le réseau d’assainissement qui déverse ses eaux usées à ciel ouvert tout juste sur le mur de soutènement n’est pas rénové. «Ce sont des fosses septiques réalisées par les riverains. Avec le temps, celles-ci sont remplies si bien qu’il faut les vider ou les remplacer par de nouvelles. C’est un hameau où il n’y a pas de réseau d’assainissement. Nous avons tenté d’inscrire une enveloppe pour l’opération. Mais, c’était la fin de notre mandat. L’APC actuelle doit agir vite, sinon l’opération d’engazonnement prendra encore du temps », nous confiera un ex élu, de l’assemblée sortante. Si ces citoyens ont besoin de ce réseau et que les travaux d’engazonnement doivent continuer, il faut savoir aussi que tout passe par le déblocage de l’APC. «Comme aucun compromis n’est trouvé entre les élus de l’alliance et le maire, pour débloquer la situation, il ne sera pas facile de budgétiser cette opération. Je pense que le wali devrait autoriser la budgétisation exceptionnelle de cette opération. D’ailleurs, il l’a déjà fait pour les salaires des fonctionnaires et le couffin de Ramadhan», estimera de son côté un élu. Si cette situation perdure, l’AC Ain Zaouia devra encore jouer la saison prochaine hors de ses bases. «Nous espérons le blocage de l’APC pour que prenne fin cette situation qui pénalise les citoyens», jugera de son côté un citoyen de Boumahni. Il est à noter que l’APC de Ain Zaouia est la seule au niveau de la wilaya où ni l’exécutif communal et les commissions ne sont pas encore installés en raison d’un pacte d’alliance signé au lendemain des élections du 23 novembre dernier entre les élus du RCD, du PT et des indépendants (8 élus), contre le maire issu de la liste FLN ayant obtenu la majorité relative avec quatre sièges sur un total de 15.

Amar Ouramdane