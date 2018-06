Une station d’épuration des eaux usées en projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

La commune de Mechtras est confrontée depuis sa création au problème des rejets des réseaux d’assainissement. Le principal oued traversant le chef-lieu, qui trouve son prolongement dans la commune d'Assi Youcef, est totalement pollué. Les études d'impact sur l'environnement (EIE) établies jusqu'à présent attestent de la nécessité de traiter ce problème qui touche à l’environnement, mais aussi à la qualité de vie des riverains. Selon le président de l'APC, Omar Cheballah, «le combat que nous avons mené pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées n'a pas été vain, d’autant plus que, dans le cadre des projets sectoriels, le projet nous a été accordé». Ainsi, tous les efforts menés par la collectivité pour permettre les raccordements aux réseaux d'assainissement seront accompagnés par un traitement adéquat avec la concrétisation de ce projet de longue date, promis par les différentes autorités de wilaya. Au demeurant, toutes les prospections ont été faites sur le terrain, en plus de l'étude qui déterminera la nature et le coût des travaux. En plus de la dépollution de l’oued et de la concentration des rejets dans un seul collecteur, la mise en œuvre du projet, suivi par la direction des ressources en eau, réduira significativement le risque de maladies à transmission hydrique. De plus, la nappe souterraine de Mechtras, constituant l’une des plus grandes réserves d'eau de la daïra de Boghni, ne sera pas contaminée par les eaux usées. Pour le début des travaux, le maire espère l'accélération des procédures, car, pour lui, «ce projet est une question qui relève de l'avenir entier d'une commune, soumise à un grave problème de pollution».

Merzouk Haddadi