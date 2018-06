Les lauréats de la 6e récompensés

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

L’association des parents d’élèves, la direction et le personnel pédagogique de l’école primaire Frères Benakli, connue sous le nom «Bou Ighzer», ont pris une initiative louable en cette fin d’année scolaire. En effet, avant-hier (mardi), ils ont organisé une réception en l’honneur des élèves de l’établissement. «Nous avons au total 47 écoliers admis au collège. C’est-à-dire 100%. Je tiens à féliciter tous ces lauréats et bien sûr toute l’équipe pédagogique qui a veillé à l’instruction de ces enfants. C’est un honneur pour nous tous d’obtenir ce résultat exceptionnel. Sur les 47 élèves admis, c’est Lydia Chikh qui a obtenu la meilleure moyenne avec 9,80/ 10», dira M. Arezki Harchaoui dans son allocution d’ouverture. De son côté, le président de l’association des parents, M. Yazid Ouali, a tenu à féliciter tout le monde pour cet excellent taux de réussite, en rendant aussi hommage aux enseignants et aux enseignantes ayant amplement contribué à décrocher ces résultats, les meilleurs non seulement au niveau de la commune mais aussi de la daïra. Également invité, l’imam de la mosquée du chef-lieu est revenu longuement sur l’importance du savoir et de l’éducation dans toute société. Cette sympathique cérémonie a été égayée par la troupe folklorique locale Idhaballen «Tafath», entonnant au passage trois airs musicaux du terroir. C’est dans un moment de jovialité que les chérubins ont été appelés, l’un après l’autre, à recevoir leurs cadeaux des mains des parents et de leurs enseignants. Les invités et les parents d’élèves n’ont pas manqué d’immortaliser ces moments de joie, en prenant des photos. En plus des prix décernés aux lauréats, les organisateurs ont aussi pensé à récompenser les trois meilleurs élèves de chaque classe de la première jusqu’à la quatrième année. A noter que cet établissement est l’un des plus importants de la commune, aux côtés de l’école «Essaïd Titouche», avec un effectif de 342 élèves. Au terme de cette réception, tout le monde a été invité à une collation collective dans une ambiance festive. Le directeur a promis de rééditer cette initiative chaque année.

A. O.