Affectation d’un secrétaire général à l'APC

Depuis plus de deux ans, l'APC de Frikat a fonctionné avec un secrétaire général intérimaire. Récemment, ce poste clé dans l'administration locale a été pourvu. «S'il est vrai que l'intérimaire a pleinement joué ce rôle, toujours est-il qu’un titulaire reste indispensable pour le bon fonctionnement de l'APC. Nous nous réjouissons de cette affectation», confiera un fonctionnaire à l'APC. A signaler que, pratiquement, toutes les décisions de l'APC, allant des salaires des fonctionnaires et l’organisation du travail administratif à la budgétisation des primes de rendement, relèvent des prérogatives du SG. Dans la même daïra (Draâ El-Mizan), le poste de SG au niveau de l’APC d’Aït Yahia est toujours vacant. «Après le départ en retraite de l’ex-SG, c’est un intérimaire a été désigné pour le remplacer à titre provisoire», confie un élu. «Pourtant, soulignera-t-il, le maire a souvent intervenu pour qu'un titulaire y soit affecté. Pour le moment, l'intérimaire organise l'administration comme il se doit, mais certaines tâches décisives ne sont pas de son ressort». Pour le poste de secrétaire général, les postulants devront justifier non seulement d'un bon niveau académique, mais aussi de plusieurs années d'ancienneté dans l'administration. A noter que beaucoup de ces fonctionnaires sont partis en retraite ces dernières années, notamment depuis la suppression de la retraite à 32 ans de service sans condition d'âge et la retraite proportionnelle.

