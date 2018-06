Le CW152 livré aux mauvaises herbes

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Tout comme de nombreux chemins communaux et de wilaya, le CW152 reliant le chef-lieu communal d’Aït Yahia Moussa à celui de Timezrit (Boumerdès) en passant par des villages du versant Ouest est envahi par des herbes sauvages et des ronces. «Tous les ouvrages d'art et les fossés sont obstrués. Nous avons peur que les feux partent à partir de ces accotements. Vraiment, on ne voit plus où s'arrête la chaussée. Il faut que les responsables locaux interviennent», s'inquiètera un automobiliste d'Ath Attella. Pour en savoir plus, on a pris attache avec un élu à l'APC. «Nous n'avons pas les moyens de le nettoyer. Et puis, il est du ressort de la subdivision des travaux publics. Nous ne savons plus quoi faire alors que nos concitoyens nous harcèlent à ce sujet», répondra-t-il. «Si c'était quelques mètres seulement, nous pourrions faire un volontariat. Mais c'est tout le chemin long de plus de seize kilomètres qui est envahi par les herbes», dira-t-on. Pour l'élu, il faudrait que la DTP recrute des cantonniers, au moins durant l'été, pour s'occuper de tous les chemins de wilaya d'autant plus que la STP de Draâ El-Mizan ne peut couvrir tous les axes routiers de la daïra. Avec un effectif réduit, la STP ne prend en charge que les routes nationales (RN 25, 30 et 68). Actuellement, les ouvriers de cette subdivision ont entrepris des opérations de désherbage de ces mêmes routes nationales. «Nous avons 150 kilomètres de route à entretenir durant toute l'année. Mais la période la plus difficile est la saison estivale. Il faudrait nettoyer tous les points noirs parce que les risques de départ de feux sont grands. Nous avons un programme d'intervention mais avec le manque de cantonniers, on ne peut pas être au four et au moulin», a déclaré le responsable des travaux publics de Draâ El-Mizan. Tout de même, dira-t-il, tous les efforts sont concentrés sur ces trois routes dont le trafic routier est assez dense, notamment en été. Il serait préférable de créer des annexes au niveau des APC où chacune s'occupera des chemins communaux et de wilaya qui les traversent.

Amar Ouramdane