Les meilleurs élèves récompensés

Comme à chaque fin d’année scolaire, les meilleurs élèves de l’école primaire Issiakhen Arezki et frères, sise dans le village Aït ouchène, dans la commune des Aghribs, reçoivent des prix, récompensant tous les efforts fournis tout au long de l'année scolaire. Des cérémonies qui visent à encourager les chérubins à aller de l’avant, en vue de réussir leurs cursus et gravir les échelons pour un avenir radieux. Ainsi, mercredi dernier, les trois meilleurs élèves de chaque niveau, en sus des lauréats de la cinquième, au nombre de 15 écoliers, ont reçu des cadeaux, dans une ambiance conviviale, en présence des parents d’élèves, des enseignants, du P/APC et ses élus. A signaler que l’école en question a réalisé un parfait 100% en matière d’admissions au collège. Les moyennes des lauréats sont également encourageants, puisqu’elles varient entre 8 et 9 /10. En marge de la remise des prix, des activités ludiques, une chorale, un défilé de mode, mettant à l’honneur la robe kabyle, et la simulation d’un mariage kabyle ont égayé les bambins. Cette journée était aussi l’aubaine de rendre hommage aux personnalités historique de la région, tels que l’illustre peintre Mohamed Issiakhem, le célèbre compositeur Mohamed Iguerbouchène ainsi que l’évadé de la prison de Cayenne, Mohand n Saïd ou Abdoun. Les chéribins et leurs parents ont été fortement impressionnés par les différentes activités retenues pour l’occasion, en cette journée de mercredi marquée par des températures assez hautes. Il faut le dire que cette cérémonie a été une réussite totale, en attestent les mines réjouies des écoliers, dont les parents n’ont pas manqué d’immortaliser ces moments de jovialité, en prenant des photos. Au terme de la cérémonie, l’ensemble des présents ont été invités à une collation.

