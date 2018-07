La longue attente !

Par DDK | Il ya 51 minutes | 83 lecture(s)

La mise en service du gaz naturel au profit de plusieurs villages de Boumahni, dans la commune d’Aïn Zaouia, tarde à venir. Le processus de pose de compteurs suit son cours dans les villages de Bouhoukal, Igharviene et une partie du centre de Boumahni. Contrairement aux villages Tizi Ameur, Ait Mohamed, Boumadene, Ikoubaene et Ait Saïd Oumhamed, constituant un seul lot de plus de 2 000 foyers, qui eux attendent le signal de la mise en service du gaz. L’autre versant de Boumahni, à savoir l'axe allant des villages Ifarhatene et Izemouchene jusqu'à Bouakache et Ichelouchene, est dans la même situation. Ces villageois attendent toujours en dépit de la fin des travaux et de la levée de presque la totalité des réserves techniques pour passer à la phase de mise en service du gaz pour plus de 1 000 foyers. L'inconstance des entreprises appelées à procéder aux essais et sécuriser le réseau, en plus de l'arrêt des travaux en l'absence de crédits de payement pour honorer les engagements financiers du maître de l'ouvrage, sont autant d’éléments qui retardent la mise en service du gaz dans ces patelins. Les habitants des bourgs de Kantidja, Illalene et Ihamoutene ont pu faire pression pour obtenir un projet d'extension du réseau du gaz de Boumahni. Celui-ci est présentement au stade de mise en service. À signaler que la réception du projet de gaz sur plus de 80 km de linéaire dans cet important versant de la commune d’Aïn Zaouia a nécessité la réalisation d'un gazoduc qui a traversé les champs agricoles de la commune, dont les exploitants ont été tous indemnisés .

Merzouk Haddadi