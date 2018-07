Volontariat pour nettoyer la ville

Par DDK | Il ya 50 minutes | 82 lecture(s)

L’association pour le développent durable et l’environnement de Tadmaït, à 18 km à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, a organisé, avant-hier, une action de nettoyage de la ville en collaboration avec l’APC. Ainsi, les membres de ladite association, des élus locaux et plusieurs autres citoyens ont pris part à cette opération. Les participants à ce volontariat ont commencé le travail tôt dans la matinée de vendredi dernier, en procédant, en premier lieu, à l’éradication des dépotoirs sauvages sis à l’arrêt des bus de la ville, aux cité EPLF et Chouhada et enfin au jardin public de la ville. «Nous avons mêmes invité de jeunes écoliers pour prendre part à cette belle action, essentiellement pour les sensibiliser sur l’importance de la protection de l’environnement», dira un élu local. Cette action de salubrité publique vise à conférer un visage plus accueillant à la ville des 1 000 martyrs en la débarrassant des immondices qui se sont amoncelés sur les accotements des rues et les places publiques, diront les organisateurs. «Nous avons enlevé toutes les saletés qui se trouvaient dans les ruelles et les trottoirs», se félicite l’un des participants à cette action. Et d’ajouter : «Notre objectif consiste aussi à motiver les jeunes à participer à ce genre d’action et de l’inscrire dans la continuité». A signaler que de nombreux engins divers ont été mobilisés à cet effet par les autorités locales. Au terme de ce volontariat, les sacs-poubelle, remplis à ras bord de déchets et autres herbes folles, ont été acheminés vers la décharge publique de la région.

Rachid Aissiou