Par DDK | Il ya 50 minutes | 73 lecture(s)

L’APC de Larbâa Nath Irathen vient de boucler sa première campagne de démoustication de l’année 2018, qui s’est étalée sur trois jours, soit du 27 au 30 juin. Elle a touché l’ensemble des villages de la localité. Pour la réussite de cette campagne, un avis a été placardé un peu partout, au niveau du chef-lieu, pour en informer la population, afin de faciliter le travail des agents et inviter le citoyen à éviter de sortir aux horaires de l’opération (soit de 22h à 2h00 du matin). La chaleur s’étant installée, les moustiques avaient refait leur apparition, perturbant considérablement les nuits des gens, allant même jusqu’à provoquer des insomnies pour certains. L’humidité aidant, les moustiques se sont proliférés tout comme les autres insectes et bestioles constituant la hantise de la population. «Il ne se passe pas un jour sans qu’on dise qu’untel a vu un serpent ici ou là, pour les moustiques et autres bestioles volantes, n’en parlons pas, c’est une véritable invasion», nous disait un citoyen. Un vieux, lui emboitant le pas dira à son tour que toutes ces bestioles existent pour servir à quelque chose, d’où l’obligation de savoir quoi faire lors de ces campagnes. Il ajoutait qu’il ne faudrait pas que cela prenne des allures d’extermination. Il cite l’exemple d’une couleuvre locale, menacée d’extinction, disant qu’il faudrait surtout se réjouir de la rencontrer. Il dit qu’il ne faut surtout pas tuer ces reptiles d’autant plus que ces couleuvres sont inoffensives et ne représentent aucun danger pour l’homme. Mais cette campagne de démoustication aura tout de même eu le mérite de réduire ces nuées de moustiques qui font que les gens préfèrent suffoquer de chaleur en fermant toutes les fenêtres que de subir les raids de ces bestioles, surtout pour ceux qui n’ont pas les moyens de se doter de la climatisation.

Youcef Ziad.