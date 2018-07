Incendie dans une ancienne maison

Par DDK | Il ya 51 minutes | 76 lecture(s)

Les éléments de la protection civile d’Aïn El Hammam sont intervenus, jeudi dernier, avec deux véhicules pour circonscrire un incendie qui leur a été signalé aux alentours d’Aït Aïlem. Le sinistre a été enregistré à hauteur de ce village situé à cinq kilomètres à l’ouest du chef-lieu communal. Selon des sources, le feu s’est déclaré dans une ancienne maison utilisée pour le stockage du fourrage. Les pompiers, appelés d’urgence, ont réussi à empêcher les flammes de se propager aux champs et maisons voisins. Ce sinistre devrait interpeler les citoyens de la région et les inciter à la prudence en cette période de grandes chaleurs où même un mégot de cigarette jeté par inadvertance pourrait causer de grands dégâts. Des appels à la prudence ont maintes fois été lancés à la population par les autorités locales et la protection civile, leur demandant d’éviter de procéder à l’incinération des broussailles et autres déchets. Chaque année, de grandes superficies plantées d’oliviers, de figuiers et autres arbres partent en fumée malgré les interventions de citoyens aux côtés de la protection civile dont les éléments avaient passé des nuits dans les champs à plusieurs reprises. Il va de soi qu’en dehors de ceux provoqués accidentellement, certains incendies ne seraient que l’œuvre de pyromanes qu’on n’arrive pas à arrêter pour qu’ils répondent de leurs actes devant la justice. Les éleveurs sont, par ailleurs, appelés à éviter de stocker du foin près des zones habitées pour éviter de mettre en danger les personnes et les biens. Pour limiter les risques d’incendies, on recommande aux citoyens de débroussailler les alentours immédiats de leur maison et de se conformer aux autres instructions des services concernés. Notons que la pluviométrie, généreuse cette année, a favorisé une production importante de fourrage qui n’a pas encore été enlevé dans tous les champs. Ce qui constitue un danger permanent.

A. O. T.