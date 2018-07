Les anciens du «Jumbo Jet» font le show

Par DDK | Il ya 50 minutes | 96 lecture(s)

Pour terminer l’année scolaire sur une bonne note, l’école de football de l’ex-Michelet (EFBM) a réuni ses athlètes, vendredi dernier, lors d’une réception organisée au lycée Mustapha Ben Boulaid. En plus des parents des jeunes joueurs, les organisateurs ont aussi invité quelques sportifs locaux auxquels se sont joints les représentants des autorités locales (APC et protection civile). Les hôtes de l’EFBM, dont certains étaient arrivés la veille, ont assisté à des exhibitions sportives durant lesquelles les meilleurs de chaque catégorie se sont donné la réplique. Après les rencontres des U14 et des U9, les U12 ont affronté leurs homologues du CSA Boumerdès dans un match où les jeunes joueurs ont montré de belles facettes de jeu. Le match-attraction du jour, que les invités attendaient, a opposé les représentants de la presse aux anciens de la JSK qui avaient fait les beaux jours du Jumbo Jet, à savoir les Iboud Miloud, Amaouche Yacine, Hamenad, Abdeslam Kamal, entre autres. Durant toute leur présence, les vieilles gloires qui ont affiché de beaux restes malgré leur âge, se sont aussi prêtés aux séances de photos avec le public. Les participants à cette journée ont été récompensés par des coupes et des diplômes avant que l’on appelle les jeunes athlètes qui ont obtenu de bons résultats scolaires (5e AP et BEM), durant l’année scolaire écoulée, pour les récompenser. La journée, comme de coutume lors de ce genre de rencontre, ne pouvait se terminer que par un repas collectif offert aux invités à l’auberge de jeunes de l’ex-Michelet.

A. O. T.