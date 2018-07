Une aire de jeux au lotissement Nord

Par DDK | Il ya 15 minutes | 3 lecture(s)

Finalement, le terrain dégagé pour servir d'aire de jeux aux enfants des lotissements Nord et Mohamed Belaouche est retenu. «Depuis des années, nous n'avions cessé de réclamer une aire de jeux à nos enfants qui n'ont pas où aller. Le terrain en question a été convoité par un soi-disant investisseur pour un supermarché. Suite à l'opposition formulée par notre association et celle du lotissement nord, il a été enfin décidé de le maintenir comme aire de jeux», nous confiera un membre du comité du lotissement Mohamed Belaouche. «L'APC a lancé le projet. Celui-ci a déjà été terrassé il y a de cela deux ou trois ans. Maintenant, une enveloppe financière lui a été consacrée. L'entreprise chargée de la réalisation est sur place. Concernant les travaux, il s'agira de la pose du tuf et de la clôture, mais nous aimerions qu'elle bénéficie d'une pelouse en tartan», ajoutera la même personne. Effectivement, les engins de l'entreprise sont à pied d’œuvre et les habitants des deux lotissements souhaitent qu'elle soit livrée dans les meilleurs délais. «La seule aire de jeux à proximité du lycée Ali Mellah est sous pression. En plus des cités 18 logements, 64 logements et autres quartiers de la ville d'où viennent les jeunes, les nôtres se disputent un créneau pour avoir leur place sur ce terrain. Vraiment, il y a un manque criant en matière d'infrastructures sportives dans cette ville de plus de 20000 habitants. Pratiquement, tous les grands quartiers en sont dépourvus», soulignera un autre président de comité de quartier. A l'exception du stade Mohamed Boumghar, ouvert dès dix-sept heures, il n'y a aucune autre structure où pratiquer une activité sportive quelconque. Les sportifs attendent avec impatience la mise en service des deux projets, à savoir la salle omnisports et la piscine semi-olympique, lancés depuis près de quatre ans et qui paraissent achevés. «Ces deux projets semblent prêts. Nous ne savons pas ce qu'attendent les responsables pour les mettre en service, d'autant plus qu'ils sont réclamés par toutes les associations sportives de la commune», dira de son côté un membre d'un club sportif amateur déplorant que les athlètes aient à s'entraîner dans des garages et des salles inadéquates. Dans les villages, certaines aires de jeux sont à l'abandon, à l'exemple de celle de Henia où, pourtant, chaque été, de nombreuses équipes de la région se donnent rendez-vous pour des tournois de football.

A. O.