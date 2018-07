Une antenne de mairie en chantier

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Le lotissement Mohamed Belaouche est l’un des quartiers de Draâ El Mizan qui a bénéficié d’importants projets, en raison de la disponibilité d'assiettes foncières. Parmi ces projets, quatre sont déjà concrétisés. Il s'agit de la salle omnisports, de la piscine semi-olympique, du marché de proximité qui ne tarderaient pas à être mis en service, et d'un centre de formation professionnelle. L’on apprend qu’une entreprise a été retenue pour lancer l'opération de réalisation d'une antenne de mairie. «C'est un projet qui date. Il sera lancé dans quelques jours, d'autant plus que l'entreprise est déjà sur place. Vraiment, c'est une structure de plus pour notre lotissement et les autres quartiers environnants», dira un membre du comité Tadukli. Le tracé de cette annexe est déjà fait. Il est attendu que les terrassements soient lancés ces jours-ci. Une telle infrastructure ne pourrait que conforter les citoyens dans leurs démarches administratives. «Au lieu de se déplacer jusqu'à la mairie, un résident de notre quartier gagnera du temps. Et puis, il n'y aura pas beaucoup de monde devant les guichets», estimera le même locuteur. Dans cette commune, l'opération du rapprochement de l'administration des citoyens est loin d'être gagnée quand on sait que seule la bourgade de Boufhima, à cinq kilomètres de la ville, a bénéficié d'une annexe administrative. Pourtant, à maintes fois, l’on avait avancé que d'autres structures de ce genre allaient être inscrites pour, notamment, les villages les plus peuples. Il est souhaitable que le bourg Tazrout Aouaoudha ou encore la grappe de villages allant d'El Ainceur jusqu'à Henia et Sanana-Ichoukrène aient aussi leurs antennes de mairie afin d'éviter aux citoyens les longs et coûteux déplacements vers la mairie. Dans la daïra de Draâ El-Mizan, seule la commune d'Ait Yahia Moussa dispose de trois antennes implantées respectivement dans les villages de Tafoughalt, Ath Attella et Tizra Aissa.

A. O.