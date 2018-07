Nouvelle rencontre des élèves de 77/80

Par DDK | Il ya 12 minutes | 2 lecture(s)

Pour la deuxième fois en l’espace de quelques mois, les élèves de la promotion 1977/1980 du lycée Mustapha Ben Boulaïd se sont rencontrés, samedi dernier, au sein de l’établissement où ils ont «tissé des liens d’amitié et gardé des souvenirs impérissables». Les anciens, dont certains sont déjà grands-pères, ont envahi l’établissement dès neuf heures du matin. La cour du lycée, le hall d’entrée et la salle des professeurs, désertés en cette fin d’année, ont retrouvé, en l’espace d’une journée, une animation peu commune. Des groupes se formaient et se défaisaient au fil des minutes. Les absents à la première rencontre, qui a eu lieu au mois de mars, allaient d’un groupe à un autre pour «refaire connaissance» avec leurs anciens camardes qu’ils ont perdus de vue depuis 38 ans, pour certains. «Il est difficile de reconnaître tout le monde après tout ce temps-là. Beaucoup d’entre nous ont changé», confie un ancien qui ne cesse de demander que l’on lui rappelle les noms de ceux qui viennent l’embrasser, dans une ambiance bon enfant. M’Barek, Mustapha, Mohand et tous les autres ont raconté non sans enthousiasme des anecdotes des petits potaches qu’ils furent entre 1977 et 1980. Des souvenirs de classe ou d’internat remontèrent à la surface. Les noms des amis absents ou disparus ou leurs professeurs de l’époque ont été évoqués avec nostalgie. Comme le temps passe vite, pour ne pas rater cette rencontre une deuxième fois, Mustapha, résidant à Guelma, a roulé toute la journée de vendredi pour être au rendez-vous, le lendemain. Dans une salle mise à leur disposition par la direction du lycée, les anciens, assis à des tables comme au bon vieux temps, ont été invités à prendre la parole. Ils n’ont pas manqué de remercier leurs amis, Mrs Chebou Mohand et Ben Azzoug Ahmed, initiateurs de cette réunion. Ils sont nombreux à demander la création d’une association qui leur permettra de se retrouver souvent et d’être joints facilement. Tous reconnaissent que «c’est toujours avec une grande émotion que l’on retrouve ses anciens camarades de lycée».

A. O. T.